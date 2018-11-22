Выпуск новостей за 20:00: активисты против KFC. Принятие госбюджета 2019
В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 20:00 – в здании Дома профсоюзов, где когда-то происходили протесты и горели майдановцы, открыли заведение быстрого питания KFC. Сегодня ночью депутаты планируют принять госбюджет на 2019 год.
Также в выпуске:
В проекте Госбюджета на 2019 год появился интересный пункт – "Фонд президента", на который должны выделить миллиард гривен.
Источник: 24 канал
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