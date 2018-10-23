Выпуск новостей за 20:00 Блокировка Россией украинских кораблей в Азовском море. Ложь Семочко

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 20:00 – ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018, когда украинские пограничники задержали рыболовное судно под российскими флагами с экипажем из Крыма. А уже в апреле россияне начали останавливать украинские суда. К тому же, имея на это право. Скандальный Сергей Семочко в интервью манипулировал фактами по меньшей мере семь раз.

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