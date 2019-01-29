Выпуск новостей за 20:00: "Церковные титушки" МП на Винничине. Гонки Порошенко и Тимошенко

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 20:00 – на Винниччине московские священники пытаются удержать переход общин в новосозданную Православную церковь Украины. Они приходят на съезды с группой поддержки – этакими верующими спортивной внешности. Между съездами кандидатки Юлии Тимошенко и кандидата Петра Порошенко можно провести много параллелей, что свидетельствует о их политической гонке

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Поддержать президента в его желании идти в президенты пришли премьер Владимир Гройсман, спикер Андрей Парубий. Заметили в зале даже Дмитрия Яроша и Леся Подеревянского. А вот киевского мэра Виталия Кличко – не было, накануне мэра Киева схватила спина.

О соревнованиях Петра Порошенко и Юлии Тимошенко не только в организации съездов рассказал политический эксперт Алексей Минаков.