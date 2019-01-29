21:09
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 20:00: "Церковные титушки" МП на Винничине. Гонки Порошенко и Тимошенко

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 20:00 – на Винниччине московские священники пытаются удержать переход общин в новосозданную Православную церковь Украины. Они приходят на съезды с группой поддержки – этакими верующими спортивной внешности. Между съездами кандидатки Юлии Тимошенко и кандидата Петра Порошенко можно провести много параллелей, что свидетельствует о их политической гонке

      Также в выпуске:

      Поддержать президента в его желании идти в президенты пришли премьер Владимир Гройсман, спикер Андрей Парубий. Заметили в зале даже Дмитрия Яроша и Леся Подеревянского. А вот киевского мэра Виталия Кличко – не было, накануне мэра Киева схватила спина.

      О соревнованиях Петра Порошенко и Юлии Тимошенко не только в организации съездов рассказал политический эксперт Алексей Минаков.

      Теги: Винница Юлия Тимошенко Петр Порошенко Титушки Православная церковь Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3266
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      11
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      28
      Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой
      сегодня , 19:01 Опасный мусор: что в Украине делают со старыми батарейками, лампами и электроникой
      Світлана Попова 138
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сегодня , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 371
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук