Выпуск новостей за 20:00: дело Екатерины Гандзюк. Годовщина вторых Минских договоренностей

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 20:00 – суд Киева перенес избрание меры пресечения Владиславу Мангеру на 13 февраля. Его подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Четыре года назад РФ подписала Минские договоренности, а уже через неделю захватила Дебальцево. С тех пор она неоднократно их нарушала, обстреливая позиции украинских защитников на Донбассе.

Также в выпуске: Украинская государственная валюта стремительно укрепляет свои позиции.