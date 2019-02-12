Выпуск новостей за 20:00: дело Екатерины Гандзюк. Годовщина вторых Минских договоренностей
В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 20:00 – суд Киева перенес избрание меры пресечения Владиславу Мангеру на 13 февраля. Его подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Четыре года назад РФ подписала Минские договоренности, а уже через неделю захватила Дебальцево. С тех пор она неоднократно их нарушала, обстреливая позиции украинских защитников на Донбассе.
Также в выпуске:
Украинская государственная валюта стремительно укрепляет свои позиции.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии