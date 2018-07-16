Выпуск новостей за 20:00: Дело в отношении экс-главы Перечинской РГА. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 20:00 – в Ужгороде избрали меру пресечения для экс-председателя Перечинской райгосадминистрации, который в минувшую пятницу насмерть сбил двух пешеходов. Пророссийские боевики обстреляли авто пограничников возле КПВВ "Майорское".

Также в выпуске: Россия задерживает корабли в Азовском море. Пара, которая отравилась "Новичком" в Эмсбери, могла подобрала на улице флакон из-под духов. В Одессе проходит международный кинофестиваль.