Выпуск новостей за 20:00: Дело в отношении экс-главы Перечинской РГА. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 20:00 – в Ужгороде избрали меру пресечения для экс-председателя Перечинской райгосадминистрации, который в минувшую пятницу насмерть сбил двух пешеходов. Пророссийские боевики обстреляли авто пограничников возле КПВВ "Майорское".
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Источник: 24 канал
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