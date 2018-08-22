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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 20:00: Детали дела относительно нападения на Гандзюк. Обстрелы на Донбассе

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 20:00 – Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых в деле нападения на Екатерину Гандзюк – Николая Новикова. Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции из Градов, к счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Также в выпуске:

В Харькове попрощались с погибшим патрульным.

Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых в деле нападения на Екатерину Гандзюк.

В Киеве проходит генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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