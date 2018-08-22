Выпуск новостей за 20:00: Детали дела относительно нападения на Гандзюк. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 20:00 – Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых в деле нападения на Екатерину Гандзюк – Николая Новикова. Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции из Градов, к счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.
Также в выпуске:
В Харькове попрощались с погибшим патрульным.
Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых в деле нападения на Екатерину Гандзюк.
В Киеве проходит генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии