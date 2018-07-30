Выпуск новостей за 20:00 Дети бизнесменов вместо детей бойцов на отдыхе. Атака диверсантов
В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 20:00 – в Краматорске на бесплатный отдых от правительства Хорватии должны были поехать дети бойцов и погибших в АТО. Но оказалось, таких отправили только четверо, остальные 11 – дети местных чиновников и бизнесменов. Трех военных ранили сегодня востоке. В течение дня боевики 10 раз обстреляли украинские позиции.
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Источник: 24 канал
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