Выпуск новостей за 20:00: ДТП на "евробляхах". День рождения Кузьмы
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 20:00 – в столице Opel с номерами на иностранной регистрации сбил мать с дочкой, девочка получила травму головы, ее сразу забрала скорая. Сегодня Кузьме могло бы исполниться 50 лет, песни Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин", и через три года после его смерти собирают полные стадионы.
Также в выпуске:
Херсонский суд приговорил доверенное лицо Путина Елену Одновол к трем годам условного.
В Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией.
Народные депутаты Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались перед телекамерами.
Источник: 24 канал
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