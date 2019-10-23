Выпуск новостей за 20:00: Дубинский проходит полиграф. Закон, который рассорил "Слугу народа"

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 20:00 – народные депутаты от "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский согласились пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире. Закон о "площадках Яценко" приняли еще в 2018, в этом году его хотели ликвидировать, но не получилось. Не все "слуги народа" проголосовали за это.

Также в выпуске: Кто будет платить за прохождение полиграфа "слугами народа".