Выпуск новостей за 20:00: Екатерина Гандзюк в Киеве. Российская частная армия

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 20:00 – Екатерину Гандзюк, которую накануне облили кислотой в Херсоне, срочно доставили в столичную больницу. Военную компанию Вагнера называют частной армией Путина. Вагнер – это командир наемников, которых набирают среди действующих российских воинов и которые выполняют по миру задания Кремля.

Также в выпуске: Убийство Сармата: уже задержали подозреваемых и озвучили версии. В Киеве более 60 человек отравились шаурмой, они покупали ее в трех точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.