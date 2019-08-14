Выпуск новостей за 20:00: Формирование комитетов в Раде. Кандидаты на вице-спикера в Раде

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 20:00 – в "Слуге народа" хотят отдать оппозиции комитет по вопросам свободы слова и комитет по вопросам прав человека и нацменьшинств. Дмитрий Разумков заявил, что не будет голосовать за Виктора Медведчука и Петра Порошенко на пост вице-спикера в Верховной Раде.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции дало "зеленый" свет финансированию политических партий. В 2020 году на 11 партий выделят 565 миллионов гривен.

Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже через год должен стать открытым.

Представители партий, которые прошли в парламент, снова собрались на заседание. На этот раз должны были определиться, какие комитеты будут работать в Верховной Раде 9-го созыва.