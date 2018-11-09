Выпуск новостей за 20:00: Генпрокурор не уйдет в отставку. Создание партии "ОБЗЖ"
В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 20:00 – 9 ноября президент Украины Петр Порошенко не подписал заявление генпрокурора Юрия Луценко об увольнении. Лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович и сопредседатель фракциии "Оппозиционного блока" Юрий Бойко подписали соглашение, чтобы идти на выборы в составе одной партии "ОБЗЖ"
Также в выпуске:
Псевдовыборы на оккупированных территориях.
Кому выгодно возвращение "Партий регионов".
Источник: 24 канал
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