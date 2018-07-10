Выпуск новостей за 20:00: Избиение в метро. Макрон на ЧМ-2018
В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 20:00 – в сети распространяется видео, как человек в форме с применением силы выгоняет мужчину из станции киевского метрополитена. Президент Франции Эммануэль Макрон таки посетит полуфинальный матч чемпионата мира и это тогда, когда многие мировые чиновники объявили бойкот Мундиалю.
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Источник: 24 канал
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