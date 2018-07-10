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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: Избиение в метро. Макрон на ЧМ-2018

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 20:00 – в сети распространяется видео, как человек в форме с применением силы выгоняет мужчину из станции киевского метрополитена. Президент Франции Эммануэль Макрон таки посетит полуфинальный матч чемпионата мира и это тогда, когда многие мировые чиновники объявили бойкот Мундиалю.

Также в выпуске:

Спасение детей в Таиланде: из подземелья освободили маленьких футболистов и тренера.

В Житомире мужчина присел на металлическую скамейку, чтобы сфотографироваться и получил электрический разряд.

В Украине стартовали масштабные международные военные учения Sea Breeze.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Эммануэль Макрон метро
Источник: 24 канал
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