Выпуск новостей за 20:00: Экспозиция о медиках. Возгорание молоковоза
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 20:00 – в Киеве открыли экспозицию о медиках из больницы имени Мечникова, которая является передовой в мире, прежде всего из-за своих врачей. В Тернопольской области из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз, к счастью, водитель выбрался из горящего грузовика.
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Источник: 24 Канал
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