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Выпуск новостей за 20:00: Экспозиция о медиках. Возгорание молоковоза

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 20:00 – в Киеве открыли экспозицию о медиках из больницы имени Мечникова, которая является передовой в мире, прежде всего из-за своих врачей. В Тернопольской области из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз, к счастью, водитель выбрался из горящего грузовика.

Также в выпуске:

Что грозит руководителю САП?

С украинским военным попрощались на Черкасщине.

Отмена э-деклараций для активистов.

Теги: Выпуск новостей Новости Киева Тернопольская область Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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