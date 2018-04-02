Выпуск новостей за 20:00: Экспозиция о медиках. Возгорание молоковоза

В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 20:00 – в Киеве открыли экспозицию о медиках из больницы имени Мечникова, которая является передовой в мире, прежде всего из-за своих врачей. В Тернопольской области из-за ямы на дороге перевернулся и загорелся молоковоз, к счастью, водитель выбрался из горящего грузовика.

Также в выпуске: Что грозит руководителю САП? С украинским военным попрощались на Черкасщине. Отмена э-деклараций для активистов.