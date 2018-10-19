Выпуск новостей за 20:00: Комментарий Гнапа о нападении. Общественные бюджеты

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 20:00 – журналист Дмитрий Гнап 19 октября пострадал от нападения титушок. Он уверен, что к большинству нападений на активистов причастен советник господина Авакова – Илья Кива. В общественном бюджете Киева люди сами решили, на что стоит потратить средства из городского бюджета в этом году. Есть ли подобные "общественные бюджеты" в других городах?

Также в выпуске: Как украинских мэров в США учили, что к решению местных проблем нужно привлекать общество. Полтавщина известна добычей голубого топлива, но право на добычу имеют лишь люди, приближенные к топ-политикам.