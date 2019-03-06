Выпуск новостей за 20:00: Комментарий Порошенко об "Укроборонпроме". НАБУ закрыло дело Труханова

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 20:00 – президент впервые прокомментировал скандал с "Укроборонпромом". Петр Порошенко утверждает, что от ответственности виновников не спасет ни должность, ни давние знакомства. НАБУ закрыло уголовное производство против Труханова за незаконное обогащение.

Также в выпуске: Руководителю фирмы "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе сообщили о подозрении. Недостатки законопроектов Тимошенко и Порошенко о незаконном обогащении. Реформы для борьбы с коррупцией в "Укроборонпроме".