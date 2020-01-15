Выпуск новостей за 20:00: Конкурс на пост руководителя НСЗУ. Вероятный премьер-министр РФ

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 20:00 – три фамилии потенциальных руководителей Национальной службы здоровья передали на утверждение профильному министру и премьер-министру Алексею Гончаруку. Именно от главы НСЗУ зависит, успешно ли будет внедрена медицинская реформа в диагностике и больницах. Новым премьер-министром России после отставки Медведева может стать Михаил Мишустин.

Также в выпуске: Новым главой НАПК назначили Алексея Новикова.