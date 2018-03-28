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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Выпуск новостей за 20:00: Масштабный пожар в Киеве. Проверка безопасности в украинских ТЦ

Выпуск новостей 75 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 20:00 – в Киеве возле станции метро "Левобережная" вспыхнул киоск, тушили возгорание 8 пожарных автомобилей. Чтобы не повторить "Кемерово" в Украине, премьер-министр Владимир Гройсман поручил спасателям проверить пожарную безопасность людных мест.

Также в выпуске:

Российские наемники продолжают нарушать перемирие, за сутки на фронте зафиксировали 24 обстрела.

В России прощаются с погибшими при пожаре в "Зимней вишни".

Все российские дипломаты, признанные персонами нон грата, покинули Украину.

Теги: Выпуск новостей Пожар Владимир Гройсман Новости Киева
Источник: 24 Канал
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