Выпуск новостей за 20:00: Масштабный пожар в Киеве. Проверка безопасности в украинских ТЦ
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 20:00 – в Киеве возле станции метро "Левобережная" вспыхнул киоск, тушили возгорание 8 пожарных автомобилей. Чтобы не повторить "Кемерово" в Украине, премьер-министр Владимир Гройсман поручил спасателям проверить пожарную безопасность людных мест.
Также в выпуске:
Российские наемники продолжают нарушать перемирие, за сутки на фронте зафиксировали 24 обстрела.
В России прощаются с погибшими при пожаре в "Зимней вишни".
Все российские дипломаты, признанные персонами нон грата, покинули Украину.
Источник: 24 Канал
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