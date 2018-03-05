Выпуск новостей за 20:00: Мусорная катастрофа в Черкассах. Удивительное спасение девочки
Выпуск новостей 21:12, 5 марта 81 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта на 20:00 – в Черкассах почти неделю не вывозят отходы. Баки переполнены, возле них кучи мусора. Рядом бродят собаки, птицы и бездомные. На Харьковщине под снегом чуть не умерла 12-летняя девочка. Когда ребенка нашли, она уже не дышала. Ее возвращали к жизни спасатели.
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Источник: 24 Канал
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