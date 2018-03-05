Выпуск новостей за 20:00: Мусорная катастрофа в Черкассах. Удивительное спасение девочки

В выпуске новостей за 5 марта на 20:00 – в Черкассах почти неделю не вывозят отходы. Баки переполнены, возле них кучи мусора. Рядом бродят собаки, птицы и бездомные. На Харьковщине под снегом чуть не умерла 12-летняя девочка. Когда ребенка нашли, она уже не дышала. Ее возвращали к жизни спасатели.

Также в выпуске: Главарь титушок Юрий Крысин собирается на суд, если ему поступит официальное сообщение. Внештатный советник президента Украины и владелец бренда "Наша Ряба" Юрий Косюк мог заплатить за шампанское 60 тысяч евро. Эксперт рассказал, почему "Газпром" решил пойти против "Нафтогаза".