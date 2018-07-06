Выпуск новостей за 20:00: Мусороперерабатывающий завод во Львове. Убийство полицейского в Киеве

Выпуск новостей за 20:00: Мусороперерабатывающий завод во Львове. Убийство полицейского в КиевеВыпуск новостей 33 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 20:00 – во Львове построят мусороперерабатывающий комплекс, прогнозируют, что он заработает уже через 2 года. Мужчину, которого подозревают в убийстве полицейского в Киеве, задержали, это рецидивист с пятью судимостями.
Также в выпуске:
На Ровгенщине взорвался миномет "Молот" во время учений: трое бойцов погибли.
Виталий Кличко может снова выйти на ринг против Леннокса Льюиса.
6 июля – Всемирный день поцелуев.
Источник: 24 канал
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