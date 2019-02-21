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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 20:00: Наблюдатели на выборах. Скандальное назначение в Днепре

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 20:00 – за проведением президентских выборов в Украине будут наблюдать 139 общественных организаций. Одиозного приверженца "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии в Днепре.

      Также в выпуске:

      Война штабов: какие обвинения высказали представители Тимошенко и Порошенко.

      СБУ сообщили, что обнаружили схему подкупа, которую готовили два нардепа от "Батькивщины".

       

       

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Выборы Президента 2019 Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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