Выпуск новостей за 20:00: Наблюдатели на выборах. Скандальное назначение в Днепре
В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 20:00 – за проведением президентских выборов в Украине будут наблюдать 139 общественных организаций. Одиозного приверженца "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии в Днепре.
Также в выпуске:
Война штабов: какие обвинения высказали представители Тимошенко и Порошенко.
СБУ сообщили, что обнаружили схему подкупа, которую готовили два нардепа от "Батькивщины".
Источник: 24 канал
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