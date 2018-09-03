Выпуск новостей за 20:00: Найден убийца ученого из Николаева. Встреча Порошенко с нардепами

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 20:00 – убийство известного историка Николая Шитюка в Николаеве уже раскрыли. Правоохранители выяснили – это сделал его 24-летний родственник. По одной из версий, причиной убийства могла стать семейная ссора, возникшая между мужчинами. Президент Петр Порошенко собрал народных депутатов, чтобы поговорить как раз об изменениях в Конституцию.

Также в выпуске: Порошенко хочет изменить Конституцию – закрепить курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. В Кривом Роге на "Кривбассводоканале" произошла утечка хлора с танк-контейнера. Ирландский лоукост Ryanair полетел в свой первый рейс из Борисполя.