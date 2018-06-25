Выпуск новостей за 20:00: Нападения на ромов. Звезда мировой трансплантологии в Киеве

Выпуск новостей за 20:00: Нападения на ромов. Звезда мировой трансплантологии в КиевеВыпуск новостей 20 Читати новину українською
В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 20:00 – на убийство рома во Львове отреагировали в Службе безопасности. Силовики говорят, что за этой ситуацией стоит Россия. Мол, именно им это выгодно. Доктор Балакришнан приехал из Индии в Украину, чтобы поделиться опытом с нашими врачами и осмотреть своих пациентов.
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Источник: 24 канал
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