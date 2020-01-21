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      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 20:00: Новые заместители в ГБР. Опросы украинцев о государственном языке

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 20:00 – Выбрали заместителей председателя Госбюро расследований. Один из них – защитник беглеца Виктора Януковича – Александр Бабиков. Почти 70% украинцев государственным языком хотят оставить только украинский. Такие настроения у населения исследовали в фонде "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.

      Также в выпуске:

      Судью Вовка снова избрали председателем окружного админсуда Киева.

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      Теги: Выпуск новостей Государственное бюро расследований языковый вопрос
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