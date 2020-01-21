Выпуск новостей за 20:00: Новые заместители в ГБР. Опросы украинцев о государственном языке

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 20:00 – Выбрали заместителей председателя Госбюро расследований. Один из них – защитник беглеца Виктора Януковича – Александр Бабиков. Почти 70% украинцев государственным языком хотят оставить только украинский. Такие настроения у населения исследовали в фонде "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.

Также в выпуске: Судью Вовка снова избрали председателем окружного админсуда Киева.