Выпуск новостей за 20:00: Новые заместители в ГБР. Опросы украинцев о государственном языке
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 20:00 – Выбрали заместителей председателя Госбюро расследований. Один из них – защитник беглеца Виктора Януковича – Александр Бабиков. Почти 70% украинцев государственным языком хотят оставить только украинский. Такие настроения у населения исследовали в фонде "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова.
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