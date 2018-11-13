Выпуск новостей за 20:00: Обострение на Ближнем Востоке. Общественная инициатива "ОстановиЛося"
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 20:00 – самое масштабное столкновение Палестины и Израиля за последние пять лет – около 400 ракет выпустили по территории Израиля. Пострадали 73 человека, один – погиб. Активисты общественной инициативы "ОстановиЛося" своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Порой со скандалами, толкотней и даже драками расчищают дороги.
Также в выпуске:
В Украине попытаются провести первые президентские праймериз.
Источник: 24 канал
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