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      Выпуск новостей за 20:00: Обострение на Ближнем Востоке. Общественная инициатива "ОстановиЛося"

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 20:00 – самое масштабное столкновение Палестины и Израиля за последние пять лет – около 400 ракет выпустили по территории Израиля. Пострадали 73 человека, один – погиб. Активисты общественной инициативы "ОстановиЛося" своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Порой со скандалами, толкотней и даже драками расчищают дороги.

      Также в выпуске:

      В Украине попытаются провести первые президентские праймериз.

       

      Теги: Новости Киева Жертвы Палестина Новости Израиля Ближний Восток Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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