Выпуск новостей за 20:00: Обострение на Ближнем Востоке. Общественная инициатива "ОстановиЛося"

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 20:00 – самое масштабное столкновение Палестины и Израиля за последние пять лет – около 400 ракет выпустили по территории Израиля. Пострадали 73 человека, один – погиб. Активисты общественной инициативы "ОстановиЛося" своими силами наводят порядок на столичных автодорогах. Порой со скандалами, толкотней и даже драками расчищают дороги.

Также в выпуске: В Украине попытаются провести первые президентские праймериз.