Выпуск новостей за 20:00: Обращение Зеленского к Тимошенко. Обман с билетами на дебаты
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Зеленский предложил лидеру "Батькивщины" Тимошенко быть арбитром будущих дебатов с Порошенко. Мошенники продают билеты на НСК "Олимпийский", на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского
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Источник: 24 канал
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