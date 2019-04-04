Выпуск новостей за 20:00: Обращение Зеленского к Тимошенко. Обман с билетами на дебаты

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Зеленский предложил лидеру "Батькивщины" Тимошенко быть арбитром будущих дебатов с Порошенко. Мошенники продают билеты на НСК "Олимпийский", на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Также в выпуске: Журналист 24 канала Голобородько пригласил кандидата в президенты Зеленского на интервью. Психолог посоветовал, как украинцам сохранять спокойствие во время политической гонки.

Источник: 24 канал