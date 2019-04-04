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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 20:00: Обращение Зеленского к Тимошенко. Обман с билетами на дебаты

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 20:00 – кандидат в президенты Украины Зеленский предложил лидеру "Батькивщины" Тимошенко быть арбитром будущих дебатов с Порошенко. Мошенники продают билеты на НСК "Олимпийский", на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

      Также в выпуске:

      Журналист 24 канала Голобородько пригласил кандидата в президенты Зеленского на интервью.

      Психолог посоветовал, как украинцам сохранять спокойствие во время политической гонки.

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Юлия Тимошенко - новости Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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