Выпуск новостей за 20:00: Паника украинцев из-за военного положения. Спектакль Сенцова
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 20:00 – из-за военногоположения люди начали распространять фейки, в частности, что оно вводится не на 30 дней, а пока не вернут Крым. А в Киеве воспитатель сообщил родителям, что нужно закупить марлевые повязки, медикаменты и воду. В Киеве состоялся допремьерный показ "Номеров" Олега Сенцова, остальные смогут увидеть представление с 7 декабря.
Также в выпуске:
В Минобороны заявили, что тотальной мобилизации из-за военного положения не будет.
Все 24 украинские моряка арестованы оккупационным Симферопольским судом.
Источник: 24 канал
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