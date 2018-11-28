Выпуск новостей за 20:00: Паника украинцев из-за военного положения. Спектакль Сенцова

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 20:00 – из-за военногоположения люди начали распространять фейки, в частности, что оно вводится не на 30 дней, а пока не вернут Крым. А в Киеве воспитатель сообщил родителям, что нужно закупить марлевые повязки, медикаменты и воду. В Киеве состоялся допремьерный показ "Номеров" Олега Сенцова, остальные смогут увидеть представление с 7 декабря.

Также в выпуске: В Минобороны заявили, что тотальной мобилизации из-за военного положения не будет. Все 24 украинские моряка арестованы оккупационным Симферопольским судом.