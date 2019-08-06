Выпуск новостей за 20:00: Первое заседание Верховной Рады. Задымления самолета во время полета

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 20:00 – первое заседание верховного совета 9 созыва состоится 3 сентября. Именно эту дату, как наиболее вероятную, называл представитель президента в Кабинете министров, 17-й номер в списке партии слуга народа Андрей Герус. В самолете, следовавшем из Лондона в Валенсию, за несколько минут до прибытия в салоне появился дым, а судно начали трясти.

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Источник: 24 канал