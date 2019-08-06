Выпуск новостей за 20:00: Первое заседание Верховной Рады. Задымления самолета во время полета
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 20:00 – первое заседание верховного совета 9 созыва состоится 3 сентября. Именно эту дату, как наиболее вероятную, называл представитель президента в Кабинете министров, 17-й номер в списке партии слуга народа Андрей Герус. В самолете, следовавшем из Лондона в Валенсию, за несколько минут до прибытия в салоне появился дым, а судно начали трясти.
Также в выпуске:
Президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата быстрее собраться.
ЦИК не смогла вовремя объявить результаты, однако уже признала избранными почти всех депутатов.
Чему научили "Слуг народа" в Трускавце и как они делили комитеты.
Кто представлял украинского президента Владимира Зеленского в Соединенных штатах во время избирательной кампании.