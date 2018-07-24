Выпуск новостей за 20:00: Письма Сенцова. Отравление грибами в Киеве
В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 20:00 – у Сенцова крошатся зубы, выпадают волосы, болит сердце, ему сложно двигаться и думать. Режиссер продолжает активно работать над своими проектами. Все это он описывает в своих письмах друзьям и родным. Шесть человек попали в реанимацию с острым отравлением. Одного больного уже перевели в стационар. Состояние остальных пятерых – тяжелое.
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Источник: 24 канал
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