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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 20:00: Подробности смертельного ДТП в Харькове. Киев затопило

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 20:00 – на Харьковщине в ДТП погибли трое людей. Участником аварии был бывший чиновник Харькова. Из-за настоящего потопа в столице в центре даже провалился асфальт.

Также в выпуске:

Украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы на Донетчине.

Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заработал за июль больше 920 тысяч гривен.

В Херсоне избрали меру пресечения второму подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк.

Теги: Новости Харькова Аварии и ДТП Новости Киева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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