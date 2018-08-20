Выпуск новостей за 20:00: Подробности смертельного ДТП в Харькове. Киев затопило

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 20:00 – на Харьковщине в ДТП погибли трое людей. Участником аварии был бывший чиновник Харькова. Из-за настоящего потопа в столице в центре даже провалился асфальт.

Также в выпуске: Украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы на Донетчине. Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заработал за июль больше 920 тысяч гривен. В Херсоне избрали меру пресечения второму подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк.