Выпуск новостей за 20:00: Подробности смертельного ДТП в Харькове. Киев затопило
В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 20:00 – на Харьковщине в ДТП погибли трое людей. Участником аварии был бывший чиновник Харькова. Из-за настоящего потопа в столице в центре даже провалился асфальт.
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Источник: 24 канал
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