Выпуск новостей за 20:00: Погода в июле. Мера пресечения для похитителей в Египте

В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 20:00 – дождь, холод, подтопленные здания и оборванные кабели – так для украинцев начался июль-2018. На выходные непогода бушевала практически по всей территории страны. Два месяца содержания под стражей без права на залог для двух граждан Египта, которые в минувший понедельник возле центра Киева похитили сына ливийского дипломата и требовали выкуп.

Также в выпуске: Ирина Геращенко обнародовала список 23 россиян, которых Украина готова обменять на украинских политзаключенных. Часть туристов, которые на несколько дней застряли в Тунисе, вернулась домой. В Украине стартует вступительная кампания.