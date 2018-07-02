Выпуск новостей за 20:00: Погода в июле. Мера пресечения для похитителей в Египте

Выпуск новостей за 20:00: Погода в июле. Мера пресечения для похитителей в ЕгиптеВыпуск новостей 38 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 20:00 – дождь, холод, подтопленные здания и оборванные кабели – так для украинцев начался июль-2018. На выходные непогода бушевала практически по всей территории страны. Два месяца содержания под стражей без права на залог для двух граждан Египта, которые в минувший понедельник возле центра Киева похитили сына ливийского дипломата и требовали выкуп.
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Источник: 24 канал
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