Выпуск новостей за 20:00: Предварительные результаты выборов в США. Санкции против России

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 20:00 – стали известны предварительные результаты выборов в США: палата представителей осталась под контролем республиканцев, это значит, что импичмент Дональду Трампу уже не грозит, ведь такое решение принимают обе палаты парламента. В США проанонсировали новые санкции против России, потому что она не отказалась использовать паралитические вещества

Также в выпуске: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посчитал, что из-за евробляхарей бюджет не досчитался около двух миллиардов гривен. Торговые связи между Украиной и Россией продолжаются, несмотря на войну и санкции.