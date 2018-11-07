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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 20:00: Предварительные результаты выборов в США. Санкции против России

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 20:00 – стали известны предварительные результаты выборов в США: палата представителей осталась под контролем республиканцев, это значит, что импичмент Дональду Трампу уже не грозит, ведь такое решение принимают обе палаты парламента. В США проанонсировали новые санкции против России, потому что она не отказалась использовать паралитические вещества

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посчитал, что из-за евробляхарей бюджет не досчитался около двух миллиардов гривен.

      Торговые связи между Украиной и Россией продолжаются, несмотря на войну и санкции.

      Теги: Санкции Выборы в США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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