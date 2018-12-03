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      Выпуск новостей за 20:00: Проблема коррупции в ГФС. Кто контролирует контрабанду в Украине

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 20:00 – в Киеве суд начал избирать меру пресечения бывшему руководителю ГФС Мирославу Продану, САП требует избрать содержание под стражей с возможностью залога в 89 миллионов гривен. Владимир Гройсман, по мнению активиста Дмитрия Гнапа, решил "оседлать" контрабандные потоки в Украине, которые сегодня контролирует СБУ, подконтрольная президенту.

      Также в выпуске:

      На пятом году войны Украина хочет разорвать дружеские отношения с Россией: текст соответствующего законопроекта появился на сайте ВР.

      На восьмой день военного положения в Украине начались военные сборы резервистов.

      Теги: Выпуск новостей Коррупция Государственная фискальная служба контрабанда
      Источник: 24 канал
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