Выпуск новостей за 20:00: Проблема коррупции в ГФС. Кто контролирует контрабанду в Украине

Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 20:00 – в Киеве суд начал избирать меру пресечения бывшему руководителю ГФС Мирославу Продану, САП требует избрать содержание под стражей с возможностью залога в 89 миллионов гривен. Владимир Гройсман, по мнению активиста Дмитрия Гнапа, решил "оседлать" контрабандные потоки в Украине, которые сегодня контролирует СБУ, подконтрольная президенту.

Также в выпуске: На пятом году войны Украина хочет разорвать дружеские отношения с Россией: текст соответствующего законопроекта появился на сайте ВР. На восьмой день военного положения в Украине начались военные сборы резервистов.