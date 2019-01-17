Выпуск новостей за 20:00: Пропагандистские книги в Раде. Конкурс в Антикоррупционный суд

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 20:00 – в книжном магазине Верховной Рады Украины можно купить книгу экс-боевика "ДНР". 18 января в Киеве будут рассматривать кандидатов в структуру, на которую возлагают надежды антикоррупционеры и, похоже, очень боится власть.

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Рада одобрила изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

Журналистам 24 канала понадобилось всего несколько часов, чтобы найти подтверждение, что Московским патриархатом руководят из России.

Судье-расследователю Ларисе Гольник дали уникальную награду в Лондоне.