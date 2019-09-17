Выпуск новостей за 20:00: Протест на заседании ОБСЕ. Выборы мэра в Киеве

В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 20:00 – украинская делегация покинула конференцию ОБСЕ в знак протеста против заявлений россиян, что Крым – это Россия. Виталий Кличко позвал депутатов Киевсовета на консультацию, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать.

Также в выпуске: Ночью неизвестные сожгли дотла дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Злоумышленник якобы бросил бутылку с зажигательной смесью.

Источник: 24 канал