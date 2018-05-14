Выпуск новостей за 20:00: Ранение полицейской во Львове. Состояние детей после ДТП в Беларуси

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 20:00 – во Львове патрульная полицейская получила ранения от водителя-нарушителя, который ударил ее ножом в живот. Женщина потеряла много крови, сейчас ее прооперировали. В результате страшной аварии в Беларуси погиб 12-летний мальчик, один в коме, еще пятеро в тяжелом состоянии.

Также в выпуске: Умер известный судья столичного Соломенского суда Александр Бобровник. Аналитический центр провел исследование и обнаружил, что украинские политики покупают искусственных подписчиков в соцсети Twitter. Черкасские сорвиголовы попробовали свои силы во время экстрим-фестиваля.