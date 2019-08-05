Выпуск новостей за 20:00: Разговор Зеленского с Джонсоном. Фестиваль "Тустань" на Львовщине

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский провел свой первый телефонный разговор с новоизбранным премьером Великобритании Борисом Джонсоном. На Львовщине провели зрелищный фестиваль "Тустань". У остатков старинной крепости современные женщины ткали, а мужчины, как настоящие рыцари, мерялись силой на мечах.

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