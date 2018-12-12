Выпуск новостей за 20:00: Реакция соцсетей на возвращение Насирова. Борьба Порошенко и Гройсмана
В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 20:00 – украинцы возмущены решением суда о восстановлении в должности председателя ГФС Романа Насирова. В соцсети высмеивают любителя клетчатых одеял. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман делят сферы влияния в Кабинете Министров.
Также в выпуске:
О возвращении Насирова и влиянии в Кабмине рассказали политолог Александр Солонтай и экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.
Источник: 24 канал
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