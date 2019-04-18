Выпуск новостей за 20:00: Решение суда о сбитом самолете над Луганском. Дебаты на Общественном
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 20:00 – Мелитопольский горрайонный суд не признал, что командир самолета ИЛ-76, сбитого над Луганском в июле 2014 года, погиб из-за агрессии России. ЦИК перенесла дебаты на Общественном на час, они состоятся 19 апреля в 21:00.
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Источник: 24 канал
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