Выпуск новостей за 20:00: Решение суда о сбитом самолете над Луганском. Дебаты на Общественном

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 20:00 – Мелитопольский горрайонный суд не признал, что командир самолета ИЛ-76, сбитого над Луганском в июле 2014 года, погиб из-за агрессии России. ЦИК перенесла дебаты на Общественном на час, они состоятся 19 апреля в 21:00.

Также в выпуске: Кто посещает офис Коломойского в Израиле: расследование журналистов. Как на НСК "Олимпийский" готовятся к дебатам между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Окружной админсуд Киева признал национализацию "Приватбанка" незаконной. С 1 июня Российская Федерация вводит против Украины новые санкции.

Источник: 24 канал