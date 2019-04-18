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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 20:00: Решение суда о сбитом самолете над Луганском. Дебаты на Общественном

      Выпуск новостей 13

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 20:00 – Мелитопольский горрайонный суд не признал, что командир самолета ИЛ-76, сбитого над Луганском в июле 2014 года, погиб из-за агрессии России. ЦИК перенесла дебаты на Общественном на час, они состоятся 19 апреля в 21:00.

      Также в выпуске:

      Кто посещает офис Коломойского в Израиле: расследование журналистов.

      Как на НСК "Олимпийский" готовятся к дебатам между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

      Окружной админсуд Киева признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

      С 1 июня Российская Федерация вводит против Украины новые санкции.

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      Теги: Украина – Россия Суспильне Телевидение Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Луганска Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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