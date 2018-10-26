Выпуск новостей за 20:00: Ситуация на востоке. Реакция рос телевидения на украинские новости
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 20:00 – на Востоке была замечена группа боевиков, однако наши военные вовремя их заметили и открыли огонь. В эфире российского "Первого" телеканала появился момент об олигархах с выпуска новостей на 24 канале.
Также в выпуске:
Миссия ОБСЕ не увидела российского присутствия на Донбассе.
Источник: 24 канал
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