Выпуск новостей за 20:00: Скандал с закрытием лицея в Киеве. Резкое заявление МИД Британии
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 20:00 – после материала 24 Канала о скандале со столичным лицеем, который решили закрыть посреди учебного года, проблемой заинтересовались в парламенте. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в 1936 году в Германии.
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Источник: 24 Канал
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