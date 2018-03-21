Выпуск новостей за 20:00: Скандал с закрытием лицея в Киеве. Резкое заявление МИД Британии

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 20:00 – после материала 24 Канала о скандале со столичным лицеем, который решили закрыть посреди учебного года, проблемой заинтересовались в парламенте. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в 1936 году в Германии.

Также в выпуске: В кабинете главы САП Назара Холодницкого нашли прослушку на аквариуме возле рабочего стола. На Киевщине учительница публично обругала ученика. В Николаеве попрощались с Героем Украины Владиславом Волошиным. Боец ВСУ покинул ветеринарную хирургию и ушел на фронт.