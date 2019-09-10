Выпуск новостей за 20:00: Сколько еще украинцев в плену РФ. Голосование за импичмент
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 20:00 – еще по меньшей мере 113 украинцев, в частности и 89 крымских татар находятся в застенках Кремля. Такое сегодня заявила омбудсмен Людмила Денисова. Верховная Рада приняла законопроект о процедуре отстранения с поста президента. Его поддержали 245 депутатов Верховной Рады: 244 – от "Слуги народа" и 1 – внефракционный.
Также в выпуске:
Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Кстати, проголосовали в один день и за основу и в целом, что является в определенной степени нарушением регламента.
Источник: 24 канал
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