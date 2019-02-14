Выпуск новостей за 20:00: "Слуга народа" как часть президентской кампании. Социология о сексе
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 20:00 – считают ли сериал "Слуга народа" частью кампании Зеленского, об этом 24 каналу рассказал политический консультант кандидата Дмитрий Разумков. К Дню Валентина социологи опросили две тысячи мужчин и женщин и выяснили, кому более важен секс, кто допускает право встречаться с несколькими партнерами и может ли быть секс товаром.
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Источник: 24 канал
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