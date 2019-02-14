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      Выпуск новостей за 20:00: "Слуга народа" как часть президентской кампании. Социология о сексе

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 20:00 – считают ли сериал "Слуга народа" частью кампании Зеленского, об этом 24 каналу рассказал политический консультант кандидата Дмитрий Разумков. К Дню Валентина социологи опросили две тысячи мужчин и женщин и выяснили, кому более важен секс, кто допускает право встречаться с несколькими партнерами и может ли быть секс товаром.

      Также в выпуске:

      Рейтинг кандидатов в президенты возглавил Владимир Зеленский, по данным КМИС.

      Сергей Березенко из БПП заявил, что рейтинг Порошенко также стремительно растет.

      Епископа УПЦ МП Гедеона не пустили в Украину из-за проблем с документами.

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      Теги: Секс Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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