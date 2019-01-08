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      Выпуск новостей за 20:00: спасенный от казни украинский моряк. Детали крушения судна в Турции

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 20:00 – украинского моряка Андрея Новичкова, которого пытались осудить за якобы убийство коллеги к смертной казни, спасли из иранской тюрьмы. Вчера затонуло грузовое судно с украинско-азербайджанским экипажем. Спасатели подняли из воды тела трех из четырех погибших украинцев.

      Также в выпуске:

      Как бороться с политической агитацией в учебных заведениях.

      Какова вероятность аншлюса Беларуси Кремлем.

      В США уже 18 дней подряд не принят госбюджет на 2019 год.

      О полит агитации и вероятности аншлюса Беларуси в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

      О трагической ситуации с украинскими моряками рассказал директор программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер.

       

      Теги: Водный транспорт Авария судна с украинцами вблизи Турции Выпуск новостей Иран
      Источник: 24 канал
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