Выпуск новостей за 20:00: спасенный от казни украинский моряк. Детали крушения судна в Турции

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 20:00 – украинского моряка Андрея Новичкова, которого пытались осудить за якобы убийство коллеги к смертной казни, спасли из иранской тюрьмы. Вчера затонуло грузовое судно с украинско-азербайджанским экипажем. Спасатели подняли из воды тела трех из четырех погибших украинцев.

Также в выпуске: Как бороться с политической агитацией в учебных заведениях. Какова вероятность аншлюса Беларуси Кремлем. В США уже 18 дней подряд не принят госбюджет на 2019 год. О полит агитации и вероятности аншлюса Беларуси в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай. О трагической ситуации с украинскими моряками рассказал директор программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер.