Выпуск новостей за 20:00: Транш от МВФ. Законопроект об обороте сельскохозяйственных земель
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 20:00 – Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины и первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Кабмину нужно внести в ВР законопроект об обороте сельскохозяйственных земель, дабы установить правила будущего рынка земли и отменить мораторий. Многие из нардепов за эту инициативу.
Также в выпуске:
Нардепы из БПП поручились за экс-главу ГФС Мирослава Продана.
Кабмин разделил Государственную фискальную службу Украины на два ведомства: Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Суд отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в удовлетворении иска против врача-кардиолога.
Источник: 24 канал
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