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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 20:00: Украина сообщила ООН о выбросах в Крыму. Историческая драма о Петлюре

Выпуск новостей 60 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 20:00 – в оккупированном Армянске пытаются вывезти детей из-за экологической катастрофы. В Минобороны Украины говорят, что экологическая катастрофа в Крыму произошла из-за учений вооруженных сил России. В широкий прокат выходит фильм о Симоне Петлюре. В картине собрали звездный состав украинских актеров.

Также в выпуске:

Почему Генеральная прокуратура интересуется перепиской журналистов.

Продолжение скандала вокруг проверки телефона Седлецкой.

Теги: Выпуск новостей Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма Новости Крыма Кино Новости культуры
Источник: 24 канал
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