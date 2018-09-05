Выпуск новостей за 20:00: Украина сообщила ООН о выбросах в Крыму. Историческая драма о Петлюре

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 20:00 – в оккупированном Армянске пытаются вывезти детей из-за экологической катастрофы. В Минобороны Украины говорят, что экологическая катастрофа в Крыму произошла из-за учений вооруженных сил России. В широкий прокат выходит фильм о Симоне Петлюре. В картине собрали звездный состав украинских актеров.

Также в выпуске: Почему Генеральная прокуратура интересуется перепиской журналистов. Продолжение скандала вокруг проверки телефона Седлецкой.