Выпуск новостей за 20:00: Украина сообщила ООН о выбросах в Крыму. Историческая драма о Петлюре
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 20:00 – в оккупированном Армянске пытаются вывезти детей из-за экологической катастрофы. В Минобороны Украины говорят, что экологическая катастрофа в Крыму произошла из-за учений вооруженных сил России. В широкий прокат выходит фильм о Симоне Петлюре. В картине собрали звездный состав украинских актеров.
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Источник: 24 канал
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