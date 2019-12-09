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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 20:00: Украинская делегация во Франции. Ветераны АТО порвали флаг РФ

      Выпуск новостей 77 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 20:00 – с Владимиром Зеленским на переговоры во Францию поехала большая команда, которая будет ему помогать. В Париже ветераны АТО и члены Национального корпуса порвали флаги РФ и "ДНР" напротив Елисейского дворца.

      Также в выпуске:

      Начался нормандский саммит, участие в котором во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин.

      Двусторонняя встреча тет-а-тет Президента Украины Владимира Зеленского и лидера России-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.

      Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где проходит встреча лидеров "нормандской четверки".

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      Теги: Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Война на Донбассе Новости Франции Выпуск новостей
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