Выпуск новостей за 20:00: Увольнение представителя президента в Крыму. "Зеленый тариф" в Украине

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 20:00 – Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина. Эту должность он занимал с января 2017 года. Каждый украинец ежемесячно вкладывает свои деньги в развитие возобновляемой энергетики, в тарифе за электроэнергию это более восьми процентов из общей суммы.

Также в выпуске: Генпрокурор Юрий Луценко назвал имя нового подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Депутаты хотят иметь право налагать санкции на СМИ.