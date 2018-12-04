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      Выпуск новостей за 20:00: Увольнение представителя президента в Крыму. "Зеленый тариф" в Украине

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 20:00 – Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина. Эту должность он занимал с января 2017 года. Каждый украинец ежемесячно вкладывает свои деньги в развитие возобновляемой энергетики, в тарифе за электроэнергию это более восьми процентов из общей суммы.

      Также в выпуске:

      Генпрокурор Юрий Луценко назвал имя нового подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

      Депутаты хотят иметь право налагать санкции на СМИ.

      Теги: Выпуск новостей Экология Тарифы Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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