Выпуск новостей за 20:00: Увольнение представителя президента в Крыму. "Зеленый тариф" в Украине
В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 20:00 – Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина. Эту должность он занимал с января 2017 года. Каждый украинец ежемесячно вкладывает свои деньги в развитие возобновляемой энергетики, в тарифе за электроэнергию это более восьми процентов из общей суммы.
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Источник: 24 канал
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