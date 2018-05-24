Выпуск новостей за 20:00: Виртуальное наступление на Украину. Отмена встречи Трампа с Ким Чен Ын
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 20:00 – Россия готовит кибератаку, новый вирус будет страшнее, чем Петя-А. Дональд Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня во Сингапуре.
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Источник: 24 Канал
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