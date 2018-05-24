Выпуск новостей за 20:00: Виртуальное наступление на Украину. Отмена встречи Трампа с Ким Чен Ын

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 20:00 – Россия готовит кибератаку, новый вирус будет страшнее, чем Петя-А. Дональд Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня во Сингапуре.

Также в выпуске: Катастрофа МН-17: доказательств российской причастности становится все больше.



В Украине сегодня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе.



Депутаты не создадут Антикоррупционный суд на этой неделе.