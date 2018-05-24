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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 20:00: Виртуальное наступление на Украину. Отмена встречи Трампа с Ким Чен Ын

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 20:00 – Россия готовит кибератаку, новый вирус будет страшнее, чем Петя-А. Дональд Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня во Сингапуре.

Также в выпуске:

Катастрофа МН-17: доказательств российской причастности становится все больше.

В Украине сегодня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе.

Депутаты не создадут Антикоррупционный суд на этой неделе.

Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости России Новости США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Кибербезопасность Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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