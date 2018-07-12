Выпуск новостей за 20:00: Возможность членства Украины в НАТО. Суд за инсценировку убийства
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 20:00 – надежда на членство в НАТО – в будущем, но никаких официальных обещаний. Именно этим завершился Брюссельский саммит НАТО для Украины. 12 июля в Харькове начался суд над женщиной, которую подозревают в заказе убийства бывшего зятя.
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Источник: 24 канал
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