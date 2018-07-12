Выпуск новостей за 20:00: Возможность членства Украины в НАТО. Суд за инсценировку убийства

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 20:00 – надежда на членство в НАТО – в будущем, но никаких официальных обещаний. Именно этим завершился Брюссельский саммит НАТО для Украины. 12 июля в Харькове начался суд над женщиной, которую подозревают в заказе убийства бывшего зятя.

Также в выпуске: Комитет по нацбезопасности решил, что в трагедии на полигоне виновны военные.



Дело против сына Авакова и экс-заместителя министра закрыли.



Венгрия блокирует продвижение Украины в Альянсе.